مكافحة المخدرات في بابل تضبط 3كغم من مادة الكريستال

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني في بابل، يوم الخميس، بإلقاء القبض على عدد من مروجي المواد المخدرة وضبط ثلاثة كيلوغرامات من مادة الكريستال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مفارز قسم مكافحة المخدرات جنوبي بابل تمكنت من ضبط ثلاثة كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة، وألقت القبض على عدد من المتهمين بتجارة المواد المخدرة، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت في المنطقة خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.