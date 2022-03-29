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من بابل حتى النجف.. انتشار أمني كثيف

Category: أمـن

Date: 2022-03-29T10:09:30+0000
من بابل حتى النجف.. انتشار أمني كثيف

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الامنية العراقية انتشرت وبكشل مكثف بين محافظتي بابل والنجف.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن انتشاراً أمنياً مكثفاً نفذته القوات الامنية اليوم، من محافظة بابل حتى مداخل محافظة النجف.  

وأشار إلى إجراءات أمنية مشددة عند سيطرات دخول المواطنين للنجف، موضحاً أن القوات الامنية اشترطت الدخول على بطاقة السكن.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قررت شرطة محافظة النجف حظر دخول الناشط ضرغام ماجد، وذلك بعد يوم من تحشيد للتظاهر في المحافظة احتجاجاً على تعرضه لاعتداء من قبل عناصر حماية نائبة عن الكتلة الصدرية في محافظة ذي قار.

وأظهرت لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اشخاصاً يحملون العصي ويتوعدون الناشط ضرغام من دخول محافظة النجف للتظاهر فيها، سيما منطقة الحنانة حيث سكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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