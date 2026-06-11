من الإعدام إلى 300 صاروخ ومسيّرة.. تسريب الأحكام الكاملة بحق "سيف السويطي"

شفق نيوز - بغداد

كشف مصدر أمني، يوم الخميس، عن جردة الأحكام القضائية الصادرة سابقاً بحق المطلوب المدعو "سيف السويطي"، الذي أطاحت به الأجهزة الأمنية في العاصمة بغداد وبحوزته ترسانة عسكرية ضخمة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية ضبطت أكثر من 300 صاروخ وطائرات مسيّرة (درون) بحوزة "السويطي" -الذي يُعد من أخطر المجرمين المطلوبين- أثناء عملية مداهمة وكر اعتقاله في منطقة الكمالية داخل أحد الدور.

وتنشر الوكالة جردة الأحكام ومذكرات القبض الصادرة بحق المتهم وفقاً للمصدر الأمني:

حكم غيابي بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات عام 2022.

حكم غيابي بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات.

مذكرتا قبض قضائيتان نافذتان وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات.

مذكرة قبض قضائية صادرة بحقه وفق الأحكام القانونية الخاصة بحيازة المواد المتفجرة.

مذكرة قبض وفق أحكام المادتين (28 و32/ مخدرات).

التورط في الاستيلاء على أراضي وممتلكات المواطنين من المكونين السني والمسيحي.

ترؤس مجموعة من الخارجين عن القانون وتجهيزهم بأسلحة قتالية وقنابل (رمانات) يدوية.

الاتهام المباشر بجريمة قتل المجنى عليهما (المفوض حيدر) و(خضير شاهين).

القيام بأعمال السلب والنهب وحرق دور المواطنين والاستحواذ على أملاكهم بالقوة.

وكانت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد/ الرصافة، قد تمكنت في وقت سابق، من اليوم الخميس، من إلقاء القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة للقضاء، والمتهم بارتكاب عدد من جرائم القتل والابتزاز والتهديد مع ثلاثة من أولاده.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، أعدت على إثرها مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد الرصافة تقريراً استخبارياً متكاملاً، وبالتنسيق والإشراف القضائي من محكمة التحقيق المركزية/ الرصافة، التي أصدرت مذكرة قبض بحق المتهم ومجموعته.

ووفقا للبيان، فإنه نظراً لخطورة الهدف وأهمية الواجب، شُكِّل فريق عمل مشترك ضم مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد الرصافة، وقيادة قوات الشرطة الاتحادية/ الفرقة الأولى، وقيادة شرطة بغداد الرصافة، وقسم استخبارات الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية؛ حيث جرى إعداد خطة أمنية محكمة وفريق متخصص لتعقب المتهم وتحديد مكان وجوده.

وتابعت الوزارة في بيانها، أن الجهود الاستخبارية والميدانية، اسفرت في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، عن تنفيذ عملية نوعية ناجحة تم خلالها إلقاء القبض على المتهم المذكور ومجموعته، وضبط أسلحة وأعتدة ومواد متفجرة كانت بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق القانون.