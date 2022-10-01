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أمن النجف يسلّم "عصابة خطيرة" لمحافظة البصرة

Category: أمـن

Date: 2022-10-01T20:15:32+0000
أمن النجف يسلّم "عصابة خطيرة" لمحافظة البصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في النجف يوم السبت، بتسليم عصابة تزوير لمحافظة البصرة تمت الإطاحة بها قبل عدة أيام.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قوة تابعة للأمن الوطني في النجف الاشرف تسلم عصابة تزوير خطيرة  إلى محافظة البصرة جنوبي العراق". 

وأضاف المصدر؛ أن "القوة من الوطني أطاحت بالعصابة خلال الأيام الماضية وهي عبارة عن شبكة مكونة من مجموعة ضباط ومنتسبين وموظفين في وزارة الداخلية قاموا بتزوير السجلات المدنية لمجموعة من دوائر الأحوال المدنية في العراق". 

وأشار إلى أن "غالبية اعمال التزوير التي قامت بها وقعت في محافظة البصرة".

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