من الكرادة إلى الزعفرانية.. تفاصيل رحلة تسليب سائق أجرة في بغداد

شفق نيوز / كشف مصدر أمني، مساء الاثنين، تفاصيل عملية تسليب سائق أجرة، مبلغاً قدره 2000 دولار أمريكي، في العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "شخصاً مجهول الهوية، أقدم على سلب مبلغ مالي من رجل كبير في السن، يعمل سائق أجرة بعجلته الخاصة".

وبعد تدقيق المعلومات مع صاحب العجلة، أشار إلى أن الشخص الذي قام بسرقة مبلغ منه وقدره 2000 دولار أمريكي، قام باستئجاره من منطقة الكرادة شارع المسبح، مقابل مقر وكالة استخبارات بغداد، إلى منطقة الزعفرانية.

وعلم المصدر، أن "أثناء عبور السائق جسر الطابقين باتجاه الدورة، أجرى مكالمة هاتفية على شخص واتفق معه للذهاب إليه لتسليم قسط العجلة، وبعد سماع الراكب هذا الحديث، قام بسحب مسدس عيار 9ملم وطلب منه المبلغ المالي".

وأوضح المصدر، أن "عملية التسليب، تمت على الطريق السريع من جسر الطابقين باتجاه سريع الدورة، مقابل محطة وقود أضواء دجلة"، مشيراً إلى أن "الشخص المجهول أطلق النار على الباب الخلفي للعجلة دون إصابة صاحب العجلة، وأن مركز شرطة الدورة، تبنى الحادث".