من العبيدي إلى الأعظمية.. أمن بغداد ينهي عملية خطف ويطيح بمطلوب خطير

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، يوم السبت، عن تحرير مختطفين وإلقاء القبض على سبعة متهمين شاركوا في عملية الخطف التي امتدت بين جانبي القضاء، فيما أكدت الإطاحة بمتهم "خطير" مطلوب بعدة قضايا جنائية ومسجل لدى الأجهزة الأمنية بلقب "علي طن".

وذكرت القيادة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات وردت تفيد بوجود حادث خطف ضمن منطقة العبيدي، وعلى الفور توجهت دوريات نجدة الزوراء بالاشتراك مع مركز شرطة العبيدي، وبإسناد من الفوج التكتيكي والقوة الماسكة للأرض، إلى محل الحادث".

وأضافت أن "القوات الأمنية تابعت خط سير العجلات المستخدمة في الجريمة، ما أسفر عن ضبط العجلة الأولى نوع (بي واي دي) وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين كانوا بداخلها".

وأشارت إلى أنه "بعد تعميم أوصاف العجلة الثانية، تمكنت دوريات نجدة الأعظمية من ضبطها ضمن منطقة الأعظمية، وإلقاء القبض على أربعة متهمين بداخلها، فضلاً عن تحرير المختطفين"، مؤكدة إيداع المتهمين التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي بيان آخر، أوضحت القيادة، أن "مفارز مكافحة إجرام الزوراء، بالاشتراك مع مفارز مركز شرطة أكد، تمكنت من القبض على المتهم بعد ورود إخبار من مديرية الاستجابة والسيطرة (911) بشأن حادثة تسليب".

ولفت البيان، إلى أن "الجهد الميداني أسفر عن العثور على الدراجة المسلوبة ضمن منطقة الرشاد، فيما تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم الملقب بـ(علي طن)".

كما تابع قائلاً إن "المتهم من أرباب السوابق ومطلوب بعدة قضايا جنائية، بينها قضايا تسليب وسرقة وتجارة مواد مخدرة".