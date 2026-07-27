من السليمانية.. الداخلية العراقية تعلن ضبط نحو 17 طن مخدرات وصدور 380 حكم اعدام

شفق نيوز- السليمانية

كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن ضبط أكثر من 16 طناً من المواد المخدرة منذ عام 2023، وصدور مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق تجار المخدرات، فيما أعلنت تفكيك شبكة دولية كانت تستخدم أراضي البلاد ممراً لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى إحدى دول الجوار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته وزارة الداخلية العراقية وجهاز أمن إقليم كوردستان، وحضرته وكالة شفق نيوز، لاستعراض نتائج العمليات الأمنية والتنسيق المشترك في مجال مكافحة المخدرات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد عباس بهادلي، إن الأجهزة الأمنية تعمل بتنسيق مشترك مع جهاز أمن إقليم كوردستان والمديرية العامة لأمن السليمانية لمواجهة آفة المخدرات، مؤكداً عدم وجود تمييز بين المحافظات أو الأجهزة الأمنية في هذا الملف.

وأضاف أن عملية أمنية نُفذت بعد جهد استخباري مكثف أسفرت عن تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمخدرات كانت تستخدم الأراضي العراقية لنقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى إحدى دول الجوار، مشيراً إلى ضبط 38 كيلوغراماً من مادة الكريستال كانت مخبأة بإحكام داخل إطارات مركبة، وإلقاء القبض على أفراد الشبكة.

وأوضح بهادلي أن حصيلة جهود مكافحة المخدرات منذ عام 2023 بلغت 16 طناً و800 كيلوغرام من المواد المخدرة المضبوطة، فيما أصدر القضاء 380 حكماً بالإعدام و150 حكماً بالسجن المؤبد بحق تجار المخدرات، إلى جانب إصدار 190 مذكرة قبض دولية بحق متهمين بالاتجار بالمخدرات.

وفي جانب العلاج والتأهيل، أشار إلى أن العراق أنشأ 16 مركزاً متخصصاً لعلاج متعاطي المخدرات، استقبلت حتى الآن نحو 9 آلاف و500 شخص، أكمل أكثر من 8 آلاف منهم برامج العلاج والتأهيل.

وأكد بهادلي، في ختام المؤتمر، أن العراق "بات يحتل المرتبة الأولى على مستوى دول المنطقة في مجال مكافحة المخدرات"، مشدداً على استمرار التنسيق بين المؤسسات الأمنية الاتحادية ونظيراتها في إقليم كوردستان لملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات والحد من انتشارها.