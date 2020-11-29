أمن الحشد يوقع بـ"المسؤول العسكري لداعش" في كركوك

شفق نيوز/ ألقت قوة من الحشد الشعبي، يوم الأحد، القبض على أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي في كركوك، فيما تمكنت مفارز استخبارية من الإيقاع بعنصرين من نفس التنظيم.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن قوة من أمن الحشد / قاطع صلاح الدين وكركوك،ألقت القبض على ما يسمى بمسؤول الإدارة العسكرية لداعش بعملية نوعية في كركوك.

وأضاف البيان أن العملية تمت استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة تكللت بالنجاح في محافظة كركوك.

وفي ذات السياق، ذكر بيان لوكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، أن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين أثنين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ ارهاب بانتمائهم لعصابات داعش الارهابية.

واشار البيان إلى أنه من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بتقديم معلومات لعصابات داعش عن أسماء ومواقع الأجهزة الامنية وحركاتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما لإكمال أوراقهم التحقيقية.