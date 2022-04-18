أمن الحشد يلقي القبض على المسؤول الإداري في (داعش) شمال بغداد

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، يوم الاثنين، اعتقال المسؤول الاداري لولاية الشمال في تنظيم (داعش) شمال بغداد، واصفة العملية بـ"النوعية"

وقال المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري وبعد ورود معلومات دقيقة، تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط (هيئة التحقيقات والأمن الوقائي) التابعة للحشد في العاصمة بغداد من تنفيذ عملية نوعية خاصة ونجحت بإلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الارهابي الذي ينتمي الى ما يسمى ولاية شمال بغداد، حيث يتولى فيها منصب المسؤول الإداري"، مبينة أن العملية " استندت لموافقات قضائية مسبقة".

وأضافت المديرية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإصدار الحكم عليه بالسجن المؤبد وفق المادة ١/٤ إرهاب".