أمن الحشد يغلق مكاتب تطوع للقتال خارج العراق

شفق نيوز/ أغلقت مديرية أمن الحشد الشعبي، مساء السبت، مكاتب تطوع للقتال خارج العراق، وذلك بالتزامن مع الأحداث المتسارعة التي تشهدها سوريا، وسط تقدم كبير للمعارضة نحو العاصمة دمشق.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "أمن الحشد، أغلق مكتباً تابعاً للشيخ أوس الخفاجي (قوات أبو الفضل العباس) الكائن في الكرادة محلة 909 وسط العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "قرار الإغلاق جاء نتيجة إطلاق استمارة تطوع للقتال خارج العراق، وهذا منافياً لتوجيهات الحشد الشعبي، باعتبار ما يحدث من حرب في سوريا هو شأن داخلي".