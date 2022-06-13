أمن الحشد يعتقل ناقلة أموال داعش.. شقيقها أحد منفذي مجزرة سبايكر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، من إلقاء القبض على إحدى عناصر “داعش” الإرهابي.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رنا فايق "تم اعتقالها على يد ابطال مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي في ولاية نينوى، وتبين انها عملت بتوزيع الكفالات و نقل الأموال بين الولايات لتنظيم داعش الإرهابي كذلك عملت في كتيبة الخنساء و في ديوان الحسبة ثم انتقلت للأدارة العامة لولاية نينوى لتنظيم داعش الارهابي".

وأشار البيان إلى المعتقلة شقيقة " ( لواء فايق التكريتي ) ابرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي الملقب ( أبو حمزة ) إذ كان أحد المخططين و المشرفين والمنفذين لمجزرة سبايكر الأليمة".