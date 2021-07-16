قوة أمنية تقتاد "أبو عزرائيل".. ماذا حصل قرب منزل شبل الزيدي؟

شفق نيوز/ كشف مصدر في الحشد الشعبي ملابسات ما جرى مساء يوم الجمعة قرب منزل زعيم كتائب "الإمام علي" في منطقة الجادرية ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من أمن الحشد الشعبي اعتقلت مساء اليوم القيادي بالحشد أبو عزرائيل"، موضحا أن "هيئة الحشد أصدرت عقوبة تأديب بحق القيادي بالحشد أبو عزرائيل بعد إساءته للمراجع الدينية".

واضاف، أن "ابو عزرائيل حاليا موقوف في أمن الحشد".

وأشار المصدر إلى تبادل لإطلاق وقع بين أمن الحشد وكتائب "الإمام علي" قرب منزل زعيم الكتائب شبل الزيدي في الجادرية ببغداد على خلفية اعتقال "أبو عزرائيل".

و"أبو عزرائيل" قيادي في كتائب "الإمام علي".