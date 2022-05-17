أمن الحشد يحيل إرهابيًا منتميًا لما يسمى بولاية الجنوب للسجن المؤبد

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط (الدائرة التحقيقية) في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، إحالة أحد الإرهابيين الذي ثبت انتماؤه الى ما يسمى بـ( ولاية الجنوب) في تنظيم "داعش" الى السجن المؤبد.

وذكر بيان للمديرية، أن الحكم جاء بعد أن تم اعتقاله في وقت سابق في عملية نوعية خاصة قام بها أفراد الدائرة التحقيقية في العاصمة بغداد، وبعدما تم اكمال اوراقه التحقيقية وعرضها على القاضي ليبت في حكمه بالسجن المؤبد ضمن قانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن الإرهابي قد انتمى إلى تنظيم داعش الإرهابي ويعمل بصفة (ناقل) الى ما يسمى بـ(ولاية الجنوب) بسيارته الخاصة ويستخدم الكواتم الصوتية، والذي لديه اتصالات مباشرة بعناصر(المفارز الأمنية ) بداعش في (ولاية الجنوب).