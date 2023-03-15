أمن الحشد يحتجز مقاتلين من فوج 13 في الموصل وتظاهرات لفك الارتباط بـ"بابليون"

شفق نيوز / تجددت التظاهرات في قره قوش جنوب شرقي مدينة الموصل، للمطالبة بفك ارتباط الفوج 13 من اللواء 50 بابليون، وذلك بعد احتجاز أمن الحشد لعدد من مقاتلي الفوج على خلفية التظاهرات الأولى.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "مجموعة من مقاتلي الفوج 13 في أمن الحشد في الموصل وتم استدراجهم بحجة الاستلام والتسليم".

وأضاف أن "العصر جاء قيادي في الحشد وتسلم الأسلحة والآليات التي قدمت لفوج 13 بعد دمجه وطلب من عدد من المقاتلين الذهاب معه إلى الموصل لإجراء عملية التسلم والتسليم، وتم حجزهم في أمن الحشد".

وأشار المصدر، إلى أن "قبل أكثر من ساعتين المطران ذهب الى الموصل، وتم إطلاق سراح بعض المقاتلين، وهناك عدد آخر من المقاتلين لم يطلق سراحهم".