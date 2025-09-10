من الحافلات إلى معرض بغداد.. الأمن العراقي ينفذ حملات توعوية "مبتكرة" (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، عن أساليب جديدة للتواصل مع المواطنين عبر حافلات جوالة في شوارع العاصمة وكذلك استثمار معرض بغداد الدولي للكتاب، بهدف رفع الوعي الأمني.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه ابتكر "طرقاً متنوعة ومبدعة للوصول إلى قلوب المواطنين وعقولهم، فمن الباصات التوعوية التي تجوب شوارع العاصمة، إلى الخيام الدافئة في معرض بغداد الدولي للكتاب، تتنوع الوسائل ويبقى الهدف واحداً: رفع الوعي الأمني وحماية المجتمع".

وبين أنه استثمر الدورة السادسة والعشرين لمعرض بغداد الدولي للكتاب، حيث يقدم الجهاز نموذجاً مختلفاً للتواصل المجتمعي، بحسب البيان.

حيث يجمع الجهاز بين:

التوعية الرقمية من خلال فريق متخصص يسلط الضوء على الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، مواكباً التطور التكنولوجي والتهديدات الإلكترونية المعاصرة.

التفاعل المباشر عبر الاستبيانات الأمنية التي تتيح للمواطنين إبداء آرائهم ومقترحاتهم، مما يعكس حرص الجهاز على التطوير المستمر وتحسين الخدمات.

اللمسة الإنسانية في الخيمة المخصصة للصور التذكارية، حيث تتحول الصورة النمطية للعمل الأمني إلى لقاءات ودية تقرب المسافات بين الجهاز والمواطن.

وتابع الجهاز أن "هذا التنوع في أساليب التواصل ليس وليد اليوم، بل امتداد طبيعي لرؤية الجهاز الشاملة في التوعية المجتمعية. فكما نشاهد الباصات التوعوية تصل إلى أحياء بغداد المختلفة، نرى اليوم الخيام الأمنية تستقبل زوار المعرض في أجواء ثقافية راقية".

وختم الجهاز بيانه بالقول، إن "الرسالة واضحة: الأمن مسؤولية جماعية، والتوعية ليست ترفاً بل ضرورة، والابتكار في الوسائل طريق لتحقيق الأهداف النبيلة".