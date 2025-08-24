من الجنوب إلى نينوى.. القبض على أحد "أخطر الإرهابيين" في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، يوم الأحد، القبض على أحد "أخطر الإرهابيين" في العاصمة بغداد، بعد متابعة تحركاته لفترة طويلة، والصادرة بحقه مذكرة قبض من قبل قاضي الجهاز.

وذكر الجهاز، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الإرهابي كان قد شغل مناصب قيادية ضمن ما يسمى "ولاية الجنوب" في منصب عسكري، ثم انتقل للعمل ضمن "ولاية نينوى" في ما يعرف بـ"الشرطة الإسلامية"، قبل أن يُنصَّب للعمل في "الهيئة الشرعية الكتيبة الدعوية"، وانتقل بعدها للعمل ضمن إدارة "فرقة نهاوند" في عصابات داعش الإرهابي.

وأكد الجهاز أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود الاستباقية المتواصلة لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية في كل شبر من الأراضي العراقية.