من البصرة الى الناصرية.. الأمن يفكك واحدة من "أكبر" شبكات المخدرات

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك واحدة من "أكبر" شبكات تجارة المخدرات في مدينة الناصرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية رصدت منذ فترة تردد شخصين على مدينة الناصرية مركز المحافظة، والتجوال بمناطقها، دون حسيب او رقيب"، مؤكدا ان "القوة قررت الذهاب وراءهما إلى مدينة البصرة سرا ومتابعة العنصرين المشتبه بهما، واتضح أنهما من كبار تجار المخدرات في جنوبي العراق".

واضاف، "تم وضع العنصرين تحت المراقبة خلال الـ72 ساعة الماضية، حيث خرجوا بمهمة توزيع كميات الحبوب باتجاه، مدينة الناصرية، حيث تمت مراقبتهما منذ لحظة خروجهم من مدينة سفوان في البصرة لغاية دخولهم حدود محافظة ذي قار".

وأكد، أن "العنصرين وعند دخولهما الى مدينة الناصرية، تم ايقاف عجلتهما في إحدى المناطق بالمحافظة، من قبل قوة أمنية تابعة لجهاز مكافحة المخدرات والاستخبارات "، مشيرا إلى أنه "عثر بداخل عجلتهما على أكثر من 20 الف حبة مخدر"، كانوا يرومون توزيعها في الناصرية".

وبين المصدر، ان "المتهمين تم توقيفهما وبعد التحقيق معهما اتضح أنهما يقودان واحدة من أكبر شبكات تجارة المخدرات في محافظة ذي قار، جزء من عناصرها من النساء"، مضيفا ان "القوات الامنية باشرت بملاحقة المعترف عليهم لاعتقالهم قبل هربهم، فيما تواصل اعتقال العنصرين المتهمين من اهالي البصرة، لاكمال إجراءات التحقيق معهم".