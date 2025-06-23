أمنية الأنبار: لا هجمات على عين الأسد حتى الآن ونترقب الساعات المقبلة

شفق نيوز/ أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، سعد المحمدي، مساء اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي هجمات على قاعدة عين الأسد الجوية حتى اللحظة، مشيراً إلى أن القاعدة "خالية تماماً من الجنود في الوقت الحالي".

وقال المحمدي لوكالة شفق نيوز إن "الوضع مستقر حتى الآن، ولم تُرصد أي هجمات صاروخية أو مسيّرة على قاعدة عين الأسد"، لكنه أشار إلى أن "المعطيات الأمنية تشير إلى احتمال وقوع قصف خلال الساعات المقبلة، خصوصاً مع خلو القاعدة من التواجد البشري والعسكري".

وأضاف أن "الجهات الأمنية تتابع الموقف عن كثب، وهناك تنسيق استخباري مستمر تحسباً لأي تطورات محتملة".

ومساء اليوم أعلنت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أطلقت صواريخ باليستية على قواعد أمريكية في قطر والبحرين، رداً على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، برفع حالة التأهب السفارة والقواعد العسكرية الأمريكية في العراق، على خلفية التصعيد الإقليمي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم رفع حالة التأهب في القواعد العسكرية والسفارة الأمريكية بالعراق تحسباً من هجمات محتملة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.