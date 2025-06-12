أمنية الأنبار: لا توجد أي تحركات عسكرية في قاعدة عين الأسد

شفق نيوز/ نفى رئيس اللجنة الأمنية في الأنبار، سعد غازي المحمدي، اليوم الخميس، وجود أي تحرك داخل قاعدة عين الأسد الأمريكية، فيما بين أن ما جرى هو سماع صوت طيران حربي ليلة أمس.

وقال المحمدي لوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد أي تحركات داخل قاعدة عين الأسد الجوية في الوقت الراهن".

وأضاف أن "الوضع الأمني مستقر في عموم مناطق المحافظة"، مبينا أن "أي تحرك للقوات الأمريكية، سواء قرب القاعدة أو في الطرق العامة لا يوجد، لكن ليلة أمس تم سماع صوت طيران حربي فقط".

وأكد أن "الموقف الأمني جيد ولا توجد أي تحركات أمنية".