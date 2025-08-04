أمنية الأنبار تعلق على وجود أنشطة "سرية أمريكية" في الصحراء

شفق نيوز- الأنبار

نفى رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار سعد غازي المحمدي، يوم الاثنين، ما تم تداوله بشأن وجود أنشطة سرية لوحدات نخبة أمريكية في عمق صحراء المحافظة.

وقال المحمدي، لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات المتداولة عن انتشار وحدات أمريكية خاصة أو تنفيذ طلعات ليلية سرية خارج قاعدة عين الأسد لا تستند إلى أي معطيات واقعية، ولا توجد تحركات مشبوهة أو عمليات خارج إطار التنسيق الأمني الرسمي".

وأضاف أن "جميع التحركات داخل القواعد الأجنبية، بما فيها قاعدة عين الأسد، تخضع لرقابة ومتابعة دقيقة من قبل الجهات الأمنية العراقية، ولا توجد مؤشرات على نشاط عسكري مستقل أو بعيد عن علم القوات العراقية".

وأشار المحمدي، إلى أن "اللجنة الأمنية تتابع مع القيادات الميدانية في الصحراء الغربية الوضع أولاً بأول، ولم يتم تسجيل أي خرق أو تحرك مريب خلال الفترة الماضية"، داعياً وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تسيء للوضع الأمني في المحافظة".

وتداولت وسائل إعلام محلية، ابناءً تفيد بوجود تحركات سرية للقوات الأمريكية في صحراء الأنبار، دون الكشف عن تفاصيل.