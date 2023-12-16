"أمنية الانتخابات" تعلن إحالة "مخالفين" للقضاء وتستعين بالطيران لنقل "عصا الذاكرة"

شفق نيوز/ أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن قيس المحمداوي، يوم السبت، إحالة بعض "المخالفين" للقضاء، مشيراً إلى الاستعانة بطيران الجيش والقوة الجوية لنقل "عصا الذاكرة" الخاصة بالتصويت العام المقرر إجراؤه بعد غد الاثنين.

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "كل قطعاتنا توجهت إلى مراكز الاقتراع بعموم العراق، وخطتنا مرنة وأدلت القوات الأمنية بأصواتها بأريحية".

وأضاف ان "القائد العام للقوات المسلحة أكد على أن يدلي قواتنا الأمنية من دون إملاءات"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية أحالت بعض المخالفين للقضاء".

وتابع المحمداوي، أن "قواتنا سوف تتفرغ لواجب أكبر هو التصويت العام"، موضحا أن "عملية التصويت العام ستكون أوسع والواجب الأمني أكبر".

ولفت إلى أن "نقل عصا الذاكرة ستكون أولوية أولى كونها تحتوي على كل البيانات"، مشيراً إلى أن "نقل عصا الذاكرة بالتصويت العام سيكون عبر طيران الجيش والقوة الجوية من المحافظات إلى بغداد".

وتابع أن "بقية مستلزمات عملية الاقتراع ستنقل إلى المراكز".

وفتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم السبت، أبوابها أمام أفراد القوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.