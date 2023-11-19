منفذ زرباطية يعلن ضبط 104 بطاقات "فيزا وماستر كارد" معدة للتهريب

شفق نيوز/ أعلن منفذ زرباطية الحدودي، بين محافظة واسط وإيران، يوم الأحد، ضبط 104 بطاقات "فيزا كارد وماستر كارد" معدة للتهريب.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية منفذ زرباطية الحدودي تمكنت من إلقاء القبض على مسافر عراقي الجنسية وبحوزته (104) بطاقات فيزا وماستر كارد".

ولفت البيان إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي واحالة المتهم الى مركز شرطة كمرك زرباطية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وأمس السبت، تمكنت مديرية منفذ زرباطية الحدودي من إلقاء القبض على مسافر عراقي الجنسية وبحوزته (236) بطاقة معدة للتهريب