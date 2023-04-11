منفذ جريمة التحويلة في ديالى بقبضة القوات الأمنية

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الثلاثاء، بأن مكافحة الإجرام في ديالى ألقت القبض على متهم اقدم على قتل أسرة في قرية التحويلة بقضاء الخالص.

وقالت الخلية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "بعمل أمني مهني، ومن خلال متابعة المطلوبين، وبإشراف قيادة عمليات ديالى، تمكنت مفارز مكافحة الإجرام في محافظة ديالى، من إلقاء القبض على متهم اقدم على قتل أسرة من أقربائه مكونة من أب وأم وابن في قرية التحويلة بقضاء الخالص بدافع السرقة".

وجاءت عملية إلقاء القبض بعد البحث والتحري وإصدار مذكرة قبض وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

وبينت أن "المتهم اعترف بجريمته، وصدقت أقواله قضائياً، لينال جزاءه العادل".

وفي 29 من شهر آذار الماضي، كشف قائممقام الخالص عدي الخدران، لوكالة شفق نيوز، بأن جريمة اغتيال شرطي وعائلته في قرية البو عبد الله ضمن قاطع التحويلة في أطراف قضاء الخالص نفذها نجل الشرطي في حيلة خدع بها الرأي العام، وقال إن نجل الشرطي المغدور وهو طالب جامعي ضلل الحقائق بقتل والديه وشقيقه ومن ثم إطلاق النار على يده لإيهام الرأي العام، إلا أن التحقيقات الاستخبارية والامنية كشفت حقيقة الجريمة.

وكان شقيق الشرطي المغدور قال لعدد من وسائل الإعلام من بينها، وكالة شفق نيوز في موقع الحادثة إن "مسلحين اقتحموا منزل شقيقه وبدأوا بقتل ابنه الاكبر واقتحام غرفة نومه وقتله وبعد لحاق زوجته بالقتلة وتعرفها على هويتهم قاموا بقتلها أيضا، مرجحاً ان يكون "الحادث ارهابياً وليس جنائي لعدم وجود عداوات لشقيقه مع أي جهة أو طرف".

وأكد شقيق الجندي المغدور أن "الهجوم تم بأسلحة كاتمة لعدم كشف الجريمة من قبل أقاربه وجيرانه"، بحسب قوله.