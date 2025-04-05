منفذ الشلامجة.. ضبط مسافرة أجنبية حشت نعلها بـ"الكريستال"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، يوم السبت، عن القبض على مسافرة أجنبية حاولت إدخال نصف كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية، وبالتعاون مع مركز شرطة كمرك الشلامجة، تمكنت من إلقاء القبض على مسافرة أجنبية، ضبط بحوزتها (505) غم من مادة الكريستال المخدرة".

وأضافت أن "المادة كانت مخبأة داخل نعلها، في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها البلد"، مبينة "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمة والمادة المخدرة إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".