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مصدر: منع قائد شرطة ذي قار من حضور اجتماع أمني

Category: أمـن

Date: 2021-02-27T18:52:14+0000
مصدر: منع قائد شرطة ذي قار من حضور اجتماع أمني

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بقاعدة الإمام علي الجوية في محافظة ذي قار، يوم السبت، بمنع قائد الشرطة من حضور اجتماع قائد عمليات سومر ومحافظ ذي قار، عبدالغني الاسدي.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قائد عمليات سومر، اللواء الركن، عماد السيلاوي، منع قائد شرطة ذي قار، اللواء عودة الجابري، من حضور أول اجتماع مع المحافظ الجديد، عبدالغني الاسدي في قيادة العمليات لبحث وضع تظاهرات المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "قرار المنع جاء بحجة بقاء الجابري لمتابعة وضع التظاهرات في المدينة "، لافتا إلى أن "مقر اجتماع الطرفين يبعد عن مقر قيادة الشرطة 5كم".

وشهدت محافظات كربلاء وبابل وواسط والديوانية، تظاهرات تضامنية مع المحتجين في الناصرية الذين يواصلون احتجاجهم لليوم السادس على التوالي وسط صدامات دامية افضت إلى ٩ قتلى وعشرات الجرحى.

ودفعت تلك الأحداث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى استبدال محافظ ذي قار ناظم الوائلي برئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي الذي لاقى رفضا قاطعا من قبل محتجي الناصرية.

ولا تزال التظاهرات قائمة في الناصرية مركز احتجاج ذي قار، وسط صدامات ومناوشات بين المحتجين والأمن.

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