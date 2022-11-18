منع سفر رجل الأعمال علي غلام واقتياده من قبل أمن مطار بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني رفيع المستوى، يوم الجمعة، بمنع سفر رجل الأعمال علي غلام من مطار بغداد الدولي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "أمن مطار بغداد اقتاد غلام الى التحقيق كونه صادرة بحقه مذكرة منع سفر من القضاء العراقي".

ورجل الأعمال علي غلام هو مدير لثلاثة مصارف هي (الانصاري والقابض والشرق الاوسط)، التي اوقف البنك المركزي ايقاف التعامل بالدولار معها.

وتدور حول غلام "شبهات فساد"، خصوصا فيما يتعلق بمزاد العملة وتهريبها الى خارج العراق، وفقاً لمصادر مطلعة.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية العراقية، القاء القبض على (علي محمد غلام).

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم الجوازات في مطار بغداد الدولي تمكنت من القاء القبض على مدير مصرف الشرق الأوسط المتهم (علي محمد غلام) اثناء قدومة الى مطار بغداد والمطلوب وفق احكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وتنص المادة (456) من قانون العقوبات على أنه : (1- يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسليم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه أو إلى شخص آخر وذلك بإحدى الوسائل التالية : أ- باستعمال طرق احتيالية . ب- باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة أو تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم 2- يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل بأحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على تسليم او نقل حيازة سند موجب لدين وتصرف في مال او ابراء او على أي سند آخر يمكن استعماله لإثبات حقوق الملكية أو أي حق عيني آخر او توصل بإحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على توقيع مثل هذا السند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله).