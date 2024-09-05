منعهم من الاحتساء فاوسعوه ضرباً..  أمن بغداد يطيح بمعتدين على منتسب ومبتز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالقبض على شخصين اعتديا بالضرب والسب والشتم على مفوض منسوب إلى طوارئ الرصافة في العاصمة بغداد أثناء تأديته واجبه.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الاعتداء جاء بعد أن تم منع المعتدين من احتساء المشروبات الروحية بالقرب من نقطة المرابطة في شارع الرشيد وسط بغداد.

وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة عمليات بغداد عن القبض على متهم بممارسة جرائم "الابتزاز الإلكتروني" في جانب الرصافة.

وقال إعلام العمليات في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوة مشتركة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبإسناد استخباري، بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن القيادة تمكنت من إلقاء القبض على متهم بممارسة جرائم "الابتزاز الإلكتروني" بعد استدراجه إلى كمين محكم نصب له في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة. وأشار البيان، إلى إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.