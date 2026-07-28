منظمة نرويجية: تطهير أكثر من 7.4 ملايين متر مربع من الأراضي الملوثة بالألغام في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت منظمة مساعدات الشعب النرويجي (NPA)، يوم الثلاثاء، إطلاق أكثر من 7.4 ملايين متر مربع من الأراضي التي كانت ملوثة بالألغام والذخائر المتفجرة في العراق، ضمن مشروع ممول من وزارة الخارجية الألمانية، مؤكدة أن الجهود أسهمت في تحسين حياة آلاف السكان في الانبار غربي البلاد.

وذكرت المنظمة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن المشروع، الذي انطلق في الأول من تموز 2022، تمكن حتى الآن من إطلاق 7,456,004 أمتار مربعة من الأراضي الخطرة، في إطار برنامج يهدف إلى إزالة الألغام وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.

وأضافت أن قرية البو ذياب شمال مدينة الرمادي في محافظة الأنبار تمثل أحد أبرز نماذج أثر المشروع، إذ جرى تطهير 4,299 متراً مربعاً من الأراضي الملوثة، ما أتاح للأسر العائدة بعد انتهاء سيطرة تنظيم داعش إعادة بناء منازلها بأمان.

وأشارت المنظمة إلى أن المجتمع المحلي استفاد أيضاً من إنشاء برج للاتصالات، الأمر الذي أعاد خدمات الاتصالات المتنقلة، وسهّل الوصول إلى خدمات الطوارئ، ودعم الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية.

وأكدت أن المشروع، بدعم من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، أسهم في تمكين أكثر من 8 آلاف شخص في مختلف مناطق محافظة الأنبار من استعادة حياتهم وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.