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منظمة بدر توجه ضربة للـ"حشد الكوردي"

Category: أمـن

Date: 2020-12-13T16:34:44+0000
منظمة بدر توجه ضربة للـ"حشد الكوردي"

شفق نيوز/ نفت منظمة بدر، فرع الشمال، يوم الأحد، اية علاقة لها بتشكيل فوج من الحشد الكوردي في محافظة كركوك.

وقال مسؤول فرع كركوك، محمد مهدي البياتي، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض المواقع الاعلامية والخبرية، تداولت خبراً مفاده بأن منظمة بدر قامت بتشكيل فوج من الحشد من المكون الكوردي، ونود اعلام الجميع بأن المنظمة غير معنية وليست لها علاقة بهذا الفوج وقبولهم للعلم والتنويه".

وكانت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، قد أصدرت اليوم الأحد، توضيحاً حول تشكيل قوة كوردية من الحشد الشعبي في محافظة كركوك.

وذكرت داخلية الإقليم في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تواصلت مع هيئة الحشد الشعبي بعد نشر وسائل إعلام نبأ تشكيل قوة مسلحة كوردية في محافظة كركوك تابعة للحشد الشعبي.

وأضافت أن هيئة الحشد الشعبي في معرض إجابتها اكدت أن هكذا قوة "لم ولن تتشكل" في المناطق المتنازع عليها، وخاصة في محافظة كركوك.

وتابعت الوزارة بأن هيئة الحشد اكدت "إجراء متابعة للموضوع واذا ما تم اتخاذ خطوات لتشكيل مثل هذه القوة فإن هيئة الحشد الشعبي ستعمل على الغائها".

وأُعلن في كركوك، أمس السبت تشكيل قوة قضاء الدبس القريب من أربيل، تحت مسمى "الحشد الشعبي الكوردي".

وكركوك المتنازع عليها تفجرت فيها التوترات عقب مشاركتها في استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم في تشرين الأول اكتوبر 2017، الأمر الذي دفع بغداد لتحريك الجيش العراقي والحشد الشعبي للسيطرة على المدينة.

 

 

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