منظومة C-RAM الامريكية تلقي بمخلفات صاروخية على مستشفى حكومي ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن مخلفات صاروخية من منظومة C-RAM الامريكية سقطت على مستشفى حكومي وسط العاصمة بغداد.

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد قامت في وقت سابق اليوم، بتفعيل منظومة C-RAM الدفاعية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مخلفات صاروخية سقطت

على مستشفى طوارئ الكرامة ضمن منطقة العلاوي وسط بغداد، نتيجة الاختبار التجريبي، مبيناً أنه لم يتم تسجيل اي اصابات بالوقت الحاضر.

وأشار المصدر، إلى أن دوريات النجدة أجرت عملية تفتيش تحسباً من وقوع مخلفات على منازل او وجود اصابات بين المواطنين.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، في وقت سابق، بأن السفارة الكائنة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد اختبرت المنظومة، وصافرات الإنذار، عازياً سبب الاجراء إلى "ممارسة امنية".

وسمع سكان بغداد من المناطق المجاورة للخضراء كمنطقتي الكرادة والجادرية والعلاوي، اصوات التشغيل التجريبي للمنظومة.

وC-RAM منظومة أمريكية تُستخدم في الدفاع عن مناطق ذات اهمية بالغة من انواع القنابل والصواريخ وحتى قنابر الهاون عبر تفجيرها بالجو باستخدام رشاش دوار سداسي السبطانة نوع M-61 فولكان عيار 20 ملم قادر على إطلاق 4500 اطلاقة بالدقيقة الواحدة لمدى فعال يبلغ 3500 متر.

وكانت السفارة الأمريكية في مرمى هجمات صاروخية متكررة منذ مطلع العام 2020 الماضي، وتتهم واشنطن فصائل عراقية مرتبطة بإيران بالوقوف وراءها.