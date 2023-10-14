منطقتان في ذي قار تشهد مشاجرتين بالرمانات اليدوية: وفاة شاب واصابة متقاعد بجروح

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار اليوم السبت، بمصرع وإصابة عدة أشخاص بحوادث مختلفة، بينها وفاة شخص متأثر بجروح انفجار رمانة يدوية عليه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينات من عمره توفي نتيجة تأثره بجروح تعرض لها بسبب انفجار رمانة يدوية عليه، بعد اشتباك وقع معه بقضاء سوق الشيوخ في ساعة متأخرة من ليلة أمس"، مشيرا إلى أن "سائق دراجة توفي ايضا نتيجة تعرضه لحادث تصادم مع عجلة جيب، في منطقة العساكرة بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، ان "طفلة تدعى زهراء وعمرها 5 سنوات توفيت نتيجة تعرضها لحادث دهس بقضاء النصر شمالي ذي قار، من قبل صاحب عجلة لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وفاة الطفلة زهراء عمار مراد تولد 2018 تسكن قضاء النصر اثر حادث دهس داخل قضاء النصر من قبل عجلة نوع نيسان نيفارا.

وتابع المصدر، ان "مجهولين هاجموا بواسطة رمانة يدوية منزل موظف متقاعد في منطقة الإسكان الصناعي جنوبي الناصرية، وأدى الهجوم إلى إصابة صاحب المنزل بجروح بليغة نقل على إثرها للمشفى لغرض العلاج".