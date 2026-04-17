"منطقة محرمة".. مقتل صياد "قنصاً" قرب بحيرة سد الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الجمعة، بمقتل صياد إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء تواجده قرب بحيرة سد الموصل، مجدداً التحذيرات من الاقتراب أو ممارسة الصيد في محيط السد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب الضحية واسمه عمر السالم تعرض لإطلاق نار من قبل قناص أثناء محاولته البحث عن موقع مناسب لصيد السمك قرب مجمع الصمود، بعد اقترابه من الضفة المقابلة للبحيرة، ما أدى إلى مقتله في الحال".

وأضاف أن "القوات الأمنية سبق وأن أصدرت تحذيرات متكررة تمنع الاقتراب من محيط السد أو الصيد فيه، نظراً لحساسية الموقع والإجراءات الأمنية المتبعة فيه".

وأشار إلى أن "الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سُجلت حالات مماثلة خلال السنوات الماضية في الموقع ذاته".

يشار إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب تولى حماية سد الموصل وبحيرته بعد تطهيره من تنظيم "داعش"، وذلك لكون السد منطقة مهمة وحيوية.