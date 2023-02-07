منشور على "الفيسبوك" ينهي حياة شخص جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص بسبب خلاف على منشور بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين وعددهم اربعة اشخاص فتحوا نيران اسلحتهم على منزل بمنطقة الاحمدي بقضاء الفهود شرقي مدينة الناصرية، وأدى الحادث الى مقتل صاحب المنزل، نتيجة تلقيه عدة رصاصات في جسده اثناء الهجوم".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، كما تمكنت من اعتقال الجناة".

واضاف، ان "التحقيقات بالحادث أثبتت ان الهجوم كان ناتج عن خلاف بين الطرفين حول منشور بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)".

من جانب اخر، "اقدمت فتاة تبلغ من العمر 26 عاما على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزلها بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي"، مشيرا إلى ان "ملابسات الانتحار لا تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية المختصة".