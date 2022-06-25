منشورات "البديل قادم" تنتقل لثلاث مناطق جديدة ببغداد والأجهزة الأمنية تزيلها (فيديو)

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بوجود منشورات ملصقة بالقرب من مقر حزب تقدم في الحارثية، وأخرى في المنصور وحي الجامعة في العاصمة بغداد، مكتوب عليها "البديل قادم".

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "من خلال التجوال ضمن قاطع المسؤولية، تم ملاحظة وجود منشورات ملصقة بالقرب من حزب تقدم (مكتب النائب ليث الدليمي) قرب نفق الزيتون في منطقة الحارثية، وعليها عبارة (البديل قادم)، حيث تم إزالتها من قبل مفارز القطعات الماسكة".

وأضاف أن "في منطقة الداوودي وابتداءً من شارع 14 رمضان وشارع السكة باتجاه حي الجامعة وداخل الأزقة، وجدت منشورات أيضاً عليها عبارة (البديل قادم)، وتم إزالتها من قبل القطعات الماسكة".

وأمس الجمعة، ورد معلومات عن وجود أشخاص مجهولين يقومون بلصق قطع تحمل شعارات "التغيير قادم" على جدار محكمة في مدينة الصدر، قرب ساحة مظفر باتجاه سريع قناة الجيش.

https://twitter.com/NewsShafaaq/status/1540686914889596928