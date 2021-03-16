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منشقة عن جماعة مسلحة.. اعتقال "عصابة موت" جديدة في البصرة

Category: أمـن

Date: 2021-03-16T15:53:30+0000
منشقة عن جماعة مسلحة.. اعتقال "عصابة موت" جديدة في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال عصابة موت جديدة في المحافظة ارتكبت عددا من جرائم القتل.

وابلغ مصدر في القيادة وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية مختصة اعتقلت شخصين يعدان من المجرمين الخطرين بقضاء الزبير في محافظة البصرة متهمين بارتكاب (6) جرائم قتل وتصفيات جسدية في الزبير والمناطق المحيطة بها".

وبين المصدر، أن "المتهمين هم أفراد عصابة موت جديدة في البصرة وقد انشقوا في وقت سابق عن إحدى الجهات المسلحة في المحافظة بسبب سوء سلوكهم، حيث قاموا بتأسيس عصابة منفردة تتعامل بالأموال مقابل قتل الأشخاص".

وأضاف، أن "المتهمين المعتقلين قيد التحقيق في الوقت الحالي، لبيان الجرائم التي ارتكبوها والطرق التي حدثت بها".

ووفق تغريدة نشرها الكاظمي في 15 شباط الماضي؛ جاء فيها، أن "عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية".

وأضاف الكاظمي؛ أن "قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين"، مردفا أن "العدالة لن تنام".

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