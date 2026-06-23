منذ بداية محرم.. الداخلية العراقية تعلن حصيلة إجراءاتها ضد المتلاعبين بـ"الأسعار والدولار"
شفق نيوز- بغداد
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء يوم الثلاثاء، حصيلة إجراءاتها بحق المضاربين بالعملة والمتلاعبين بالمواد الغذائية منذ الأول من شهر محرم الجاري.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت لغاية اليوم، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 65 متهماً بتهم التلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساسية، فضلاً عن ضبط 77 متهماً من المضاربين والمتلاعبين بسعر صرف العملة.
وبين أن مفارز المديرية تمكنت من ضبط 34 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق 8 متهمين، إضافة إلى تسجيل 22 متهماً بمخالفات تتعلق بالجانب الصحي.
ودعت وزارة الداخلية، الجميع إلى "الإبلاغ عن أي حالات مخالفة للقانون، بما يسهم في حماية المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار".