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    • منذ بداية محرم.. الداخلية العراقية تعلن حصيلة إجراءاتها ضد ‏المتلاعبين بـ"الأسعار والدولار"

    منذ بداية محرم.. الداخلية العراقية تعلن حصيلة إجراءاتها ضد ‏المتلاعبين بـ"الأسعار والدولار"
    2026-06-23T20:52:00+00:00

    شفق نيوز- بغداد

    أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء يوم الثلاثاء، حصيلة إجراءاتها بحق ‏المضاربين بالعملة والمتلاعبين بالمواد الغذائية منذ الأول من ‏شهر محرم الجاري.‏

    وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ‏ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مديرية مكافحة ‏الجريمة المنظمة تمكنت لغاية اليوم، من اتخاذ الإجراءات ‏القانونية بحق 65 متهماً بتهم التلاعب بأسعار المواد الغذائية ‏الأساسية، فضلاً عن ضبط 77 متهماً من المضاربين ‏والمتلاعبين بسعر صرف العملة.‏

    وبين أن مفارز المديرية تمكنت من ضبط 34 طناً من المواد ‏الغذائية منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق 8 ‏متهمين، إضافة إلى تسجيل 22 متهماً بمخالفات تتعلق بالجانب ‏الصحي.‏

    ودعت وزارة الداخلية، الجميع إلى "الإبلاغ عن أي حالات مخالفة ‏للقانون، بما يسهم في حماية المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار".‏

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