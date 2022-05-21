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منذ بداية العام حتى أمس.. شرطة ميسان تضبط 29 كغم من مادة الكرستال

Category: أمـن

Date: 2022-05-21T11:51:06+0000
منذ بداية العام حتى أمس.. شرطة ميسان تضبط 29 كغم من مادة الكرستال

شفق نيوز / كشفت قيادة شرطة ميسان، اليوم السبت، عن اعتقالها 331 متهماً بتعاطي وتجارة المخدرات، ضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة أبرزها الكرستال والـ(الحشيشة)، منذ بداية العام الحالي ولغاية يوم أمس الجمعة.

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء ناصر الأسدي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المديرية وتابعته وكالة شفق نيوز؛ إن "قسم مكافحة المخدرات في ميسان تمكن ومن خلال عمليات استخبارية وكمائن معدة من قبل فرق مختصة من القبض على 331 متهماً بتعاطي وتجارة المخدرات".

وأضاف الاسدي انه "تم ضبط 29 كيلو غراماً و198غراماً من مادة (الكرستال) و22 غراماً من مادة الأفيون المعروفة بـ(الترياك)، و7 كيلو غرام من الحشيشة، فضلا ًعن 381 قرص من الحبوب المؤثرة عقلياً للمدة من بداية العام وحتى 20 أيار 2022".

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