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منذ العام المنصرم.. الحرائق تكلف محافظة جنوبية أكثر من 5 مليارات دينار

Category: أمـن

Date: 2021-05-12T12:40:31+0000
منذ العام المنصرم.. الحرائق تكلف محافظة جنوبية أكثر من 5 مليارات دينار

شفق نيوز/ كشفت مديرية الدفاع المدني في محافظة المثنى، يوم الأربعاء، عن عدد الحرائق التي شهدتها المحافظة خلال العام الماضي 2020 ومطلع العام الحالي.

وذكر مصدر في المديرية لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الحرائق في مدينة السماوة وضواحيها خلال عام و5 أشهر بلغ 2990 حريق، وبواقع 2339 حريقا في العام الماضي، و651 حريقا في العام الحالي 21".

وبين أن " قيمة الخسائر المادية للمواطنين في العام الماضي بلغت ثلاثة مليارات و448 مليون دينار عراقي، وفي العام الحالي بلغت مليارا و817 مليون دينار عراقي".

وأشار المصدر، الى أن "جميع الحرائق هذه تم السيطرة عليها ولم نتركها تتسبب بخسارة اي عنصر بشري في المحافظة".

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