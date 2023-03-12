"منخرطون بشبكة دولية".. القضاء: الإعدام لـ3 من "أخطر" تجار المخدرات في العراق

شفق نيوز / أصدرت محكمة جنايات بابل، يوم الأحد، حكماً بالإعدام شنقا بحق ثلاثة من أخطر تجار المخدرات، المنخرطين بشبكة دولية.

وجاء في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حكما بالإعدام شنقا حتى الموت صدر بحق ثلاثة من كبار تجار المخدرات يعملون ضمن شبكة دولية للاتجار بالمخدرات تمتد من دولة تركيا، مرورا بمحافظات البلد الشمالية والوسطى والجنوبية".

وبحسب البيان، ضبط بحوزتهم المحكومين، 65 كغم من المواد المخدرة من نوع صفر واحد (الأمفيتامين) بعدما تم القبض عليهم داخل مدينة الحلة من قبل رجال الأمن الوطني في بابل.

وأضاف البيان، أن "الحكم يأتي وفقا لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".