منتسب ينهي حياته بـ"النار" في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الجمعة، بانتحار منتسب شمال شرق بعقوبة لاسباب غامضة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "منتسبا في الجيش اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل منزله في قرية المجدد التابعة لناحية السلام 20 كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف، ان "اسباب الانتحار غامضة فيما حضرت قوة امنية الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته وأسبابه".

وتعد حالة الانتحار هذه هي السادسة في ديالى خلال العام 2024 في احصائية متصاعدة مبكرا مقارنة بالأعوام الماضية.