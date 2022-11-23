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منتسب أمني "مخمور" يقتل زوجته ويصيب ابنتيه بالرصاص جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-11-23T17:34:40+0000
منتسب أمني "مخمور" يقتل زوجته ويصيب ابنتيه بالرصاص جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الأربعاء، بأن منتسباً في الحشد الشعبي اقدم على قتل زوجته واصابة اثنين من بناته بالرصاص وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الرجل فتح النار على زوجته وأطفاله، فقتل الزوجة على الفور، واصاب اثنتين من بناته بجروح بليغة داخل منزلهما في حي اور وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

واشار الى ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم"، مبيناً ان "أسباب الجريمة ما تزال غامضة لغاية الآن".

واضاف المصدر ان "الجاني منتسباً بالحشد الشعبي في الستينيات من عمره، وزوجته الضحية بعمر 48 عاماً، والفتاتين المصابتين إحداهما مواليد 2006، والاخرى مواليد 2003".

ولفت ان "الشكوك حامت حول تورط الأب بالأمر وباشرت الشرطة بالبحث عنه وتمكنت من اعتقاله وتبين أنه كان مخموراً عند قيامه بالجريمة".

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