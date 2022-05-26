منتسب أمني.. القبض على الشخص الذي أدخل "طفل الطائرة" إلى مطار النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، مساء اليوم الخميس، بإلقاء القبض على الشخص الذي أقل "طفل الطائرة" وأدخله إلى مطار النجف الدولي، ليتسلل بعدها الطفل إلى داخل طائرة كانت متوجهة إلى إيران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية توصل إلى معرفة الشخص الذي اوصل الطفل للمطار وألقت القبض عليه، وتبين انه منتسباً في شرطة الطاقة.، والتحقيقات ما زالت مستمرة معه".

وأشار إلى أن "المعتقل ادعى في التحقيق الاولي ان الطفل هو من قام باستئجاره وادخاله الى المطار".

وكان مصدر أمني في محافظة النجف، قد ابلغ وكالة شفق نيوز، يوم امس الاول الثلاثاء، بأن طفلاً دون العاشرة من العمر تمكن من اختراق امن مطار النجف والوصول إلى نقطة انطلاق طائرة ايرانية تستعد للإقلاع إلى ايران مع مسافرين على متنها، للاستجداء من المسافرين".

وبين المصدر، أن "امن الطائرة تنبه للطفل وقام بتعطيل الرحلة لمدة اكثر من ساعتين، وانزال المسافرين من على متنها للتأكد من عدم صعود متسولين آخرين على متن الطائرة"، موضحا ان "قوة امن المطار اعتقلت الطفل وقامت بنقله خارج المطار، بعدما أدخل المطار في حالة إنذار".

وعلى إثر ذلك قررت إدارة مطار النجف الدولي، إعفاء مدير الرقابة في مطار النجف على خلفية الخرق الامني المتمثل بدخول أحد الأطفال المتسولين والوصول لإحدى الطائرات.

ثم اصدرت إدارة المطار بيان ورد لوكالة شفق نيوز، قالت فيه إنها تحمّل الجهات الامنية العاملة داخل المطار مسؤولية ما حصل بشكل مباشر، كون أمن المدينة والحفاظ على سلامتها وسلامة مسافريها من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الإدارة العاملين في المطار كافة.

وأضاف، "بحسب ما تم مراجعته من قوانين الطيران المدني العالمية والمحلية فأن الطفل بالرغم من تجاوزه الخطوط الامنية الا ان دخوله لم يسبب خطرا كونه خضع لكافة نقاط التفتيش المعنية وسبب اجتياز هذه المراحل كونه طفلا واندمج بين جموع المسافرين".

وبينت الإدارة أنه "تم تشكيل لجان مشتركة مختصة أنتجت قرارات وتوصيات عدة واجراءات تصحيحية امنية مختلفة سوف يتم اتخاذها فوراً لعدم تكرار ما حدث مستقبلاً، وتم التحقيق مع كافة الجهات المسؤولة و تم اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.