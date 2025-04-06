منتسب مخمور يحتجز طفله ويطلق النار.. واقعة تحبس الأنفاس في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأحد، بتحرير طفل بعد احتجازه من قبل والده المنتسب الأمني المخمور شرقي العاصمة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "معلومات وردت بوجود شخص مخمور يحتجز ابنه فوق سطح داره ويقوم بإطلاق العيارات النارية بالفضاء، على إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل والتوجه إلى المكان ضمن منطقة (ضياء الحلفي) التابعة للرشاد وتطويق الدار والتعامل مع المتهم بدقة عالية حفاظاً على حياة الطفل المحتجز".

وأكد المصدر، أنه "تم تحرير الطفل من مواليد 2020 واعتقال الأب من مواليد 1995 والذي يعمل منتسباً في الجيش".

وكشف أن "الاعترافات الأولية للرجل تشير إلى أن الواقعة كانت نتيجة خلافات ومشاكل عائليه مع زوجته".