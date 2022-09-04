منتسب في الحشد الشعبي يقتل متهماً داخل "محكمة" بنينوى

شفق نيوز/ أقدم منتسب في الحشد الشعبي بمحافظة نينوى، يوم الأحد، على قتل متهم داخل مبنى محكمة الجنايات في الموصل، انتقاماً منه لقتله والد وشقيق المنتسب.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "المتهم تم نقله إلى محكمة جنايات نينوى الأولى لمحاكمته وأثناء ذلك دخل المنتسب في الحشد الى مبنى المحكمة وأطلق النار عليه وأرداه قتيلاً".

وبين أنه "تم إلقاء القبض على المنتسب وعند التحقيق معه قال إنه قتله بدافع الثأر لانه متورط في قتل ابيه وشقيقه بحسب ادعائه".

وأضاف أن "السلطة القضائية راجعت كاميرات المراقبة لمعرفة كيفية دخوله للمحكمة بسلاحه الشخصي وهو مسدس نوع (9 طارق)، والتحقيقات الاولية تشير الى انه كان منتسباً سابقاً بالحشد العشائري بحسب ادعائه وقام بقتل المتهم بسبب ثأر عشائري".