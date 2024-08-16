منتسب عراقي يتسبب باحراج لبلاده مع الاردن ويوقف دورات "مهمة" لحرس الحدود

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات حرس الحدود العراقي، توقيف منتسب تسبب بإحراج للعراق مع الاردن وأوقف دورات تدريبية بعد إصراره على رفع العلم العراقي داخل صف دراسي في الاردن.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديويًا لأحد منتسبي وزارة الداخلية _ قيادة قوات الحدود وهو يطلب رفع العلم العراقي داخل صف دراسي في المملكة الاردنية الهاشمية"، موضحة أن "هذه الدورات جزء من مساعدات دولية بدون مقابل، وهي دورات اسهمت في تطوير كفاءة مقاتلي قوات الحدود ومقامة في الاردن ولا يشترط فيها وجود علم عراقي داخل الصف الدراسي كونها مؤسسة عسكرية وتدريبية اردنية".

وتابعت، "يتم رفع العلم العراقي عند تخرج الدورة، كما يمنع دخول الهواتف الى داخل المؤسسة التدريبية، حيث قام المنتسب بإدخال هاتفه بطريقة ممنوعة متجاوزاً الانظمة والقوانين لهذه المؤسسة واتفق مع زميله على تصويره اثتاء القيام بحركته، وارسال المقطع الى اخيه لنشر الفيديو وتحقيق غايات شخصية هدفها الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفاً الضابط العراقي المسؤول عنه في الدورة، مما سبب إحراجاً بين قيادة قوات الحدود والمؤسسات التدريبية في المملكة الاردنية الهاشمية، توقفت بسببها دورات مهمة كانت تقام فيها".

واشار البيان الى "تشكيل وزارة الداخلية مجلساً تحقيقياً بحق المنتسب وإيداعه التوقيف على ذمة التحقيق".