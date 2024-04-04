منتسب بأمن مطار بغداد ينحر امرأة ويسلبها 7 ملايين دينار جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بنحر امرأة على يد منتسب بأمن مطار بغداد الدولي، أثناء محاولته سرقة منزلها بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "المنتسب قام بعملية سطو مسلح على أحد المنازل بقضاء قلعة سكر شمال مدينة الناصرية، حيث انتهت جريمته بقتل صاحبة المنزل نحراً بعد أن برحها طعناً في منطقة الرقبة، ثم سرق مبلغاً قدره 7 ملايين من المنزل".

وأوضح المصدر، أن "اللص (المنتسب الأمني) حاول الهرب إلى العاصمة بغداد، للالتحاق بواجبه، إلا أن السلطات الأمنية تمكنت من الإيقاع به بعد التعرف عليه عبر كاميرات المراقبة في منطقة الحادث، وجرى اعتقاله".