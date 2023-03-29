منتسب بالشرطة وفي قرية آمنة.. تفاصيل جديدة عن المجزرة الجديدة في ديالى

شفق نيوز / كشف مصدر أمني في ديالى، يوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة اغتيال أسرة كاملة في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين هاجموا منزلا في قرية البو عبدالله ضمن منطقة قاطع التحويلة الواقعة على بعد 7 كم شمال شرق قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة".

وأضاف المصدر، أن "المجهولين قتلوا الأب والأم والابن، وأصابوا الابن الآخر الذي تمكن من الفرار ويرقد حاليا في المستشفى".

ولفت إلى أن "الهجوم استهدف منزل منتسب في الشرطة لاسباب غامضة ما تزال قيد التحقيق لكشف ملابساتها إن كانت جنائية وثأرية أم دوافع إرهابية"، مؤكدا أن "منطقة الهجوم آمنة منذ سنوات طويلة، ولم تشهد أي حوادث أمنية".

يذكر أن المسلحين الذين هاجموا عائلة المنتسب، صباح اليوم، استبقوا الهجوم بإحراق كوخ لإلهاء الأهالي والتمويه على الحادث لتنفيذ الجريمة.

وتشهد ديالى حوادث وهجمات مسلحة تستهدف مناطق سكنية لأسباب ودوافع عديدة بين ثارات شخصية او نزاعات أخرى وأحيانا لدواعٍ إرهابية.