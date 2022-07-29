بغداد .. جرح عنصر بالحشد بإطلاق نار داخل مستشفى واصابة امرأة وابنها بانفجار طباخ

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بإصابة عنصر في الحشد الشعبي بجروح جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل منتسب بوزارة الداخلية العراقية على خلفية ملاسنة كلامية حدثت بينهما داخل مستشفى "الشهيد الصدر" في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مشادة كلامية بين منتسب في وزارة الداخلية/ حماية المنشآت أثناء الواجب تطورت إلى إطلاق نار من قبل الأول مما أسفر عن إصابة الثاني بجروح في منطقة البطن والساق من الجسم.

وأضاف أنه تم اعتقال الحماية ونقل منتسب الحشد الى احد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

إلى ذلك أدى أنفجار طباخ غازي إلى إصابة امرأة وابنها بجروح في مدينة الصدر شرقي بغداد، وفقا للمصدر ذاته والذي قال أيضا، إن طباخ أنفجر نتيجة تسرب مادة الغاز منه في دار مفوض منسوب إلى مديرية صقر بغداد.

وبين المصدر أن الحادث أدى إلى اصابة زوجة المنتسب، وابنه بحروق متوسطة نقلو على اثرها الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج.