سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بغداد .. جرح عنصر بالحشد بإطلاق نار داخل مستشفى واصابة امرأة وابنها بانفجار طباخ

Category: أمـن

Date: 2022-07-29T11:01:25+0000
بغداد .. جرح عنصر بالحشد بإطلاق نار داخل مستشفى واصابة امرأة وابنها بانفجار طباخ

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بإصابة عنصر في الحشد الشعبي بجروح جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل منتسب بوزارة الداخلية العراقية على خلفية ملاسنة كلامية حدثت بينهما داخل مستشفى "الشهيد الصدر" في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مشادة كلامية بين منتسب في وزارة الداخلية/ حماية المنشآت أثناء الواجب تطورت إلى إطلاق نار من قبل الأول مما أسفر عن إصابة الثاني بجروح في منطقة البطن والساق من الجسم.

وأضاف أنه تم اعتقال الحماية ونقل منتسب الحشد الى احد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

إلى ذلك أدى أنفجار طباخ غازي إلى إصابة امرأة وابنها بجروح في مدينة الصدر شرقي بغداد، وفقا للمصدر ذاته والذي قال أيضا، إن طباخ أنفجر نتيجة تسرب مادة الغاز منه في دار مفوض منسوب إلى مديرية صقر بغداد.

وبين المصدر أن الحادث أدى إلى اصابة زوجة المنتسب، وابنه بحروق متوسطة نقلو على اثرها الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج.

related

وفاة واصابة خمسة اشخاص بحريق في كركوك

Date: 2020-05-14 11:13:43
وفاة واصابة خمسة اشخاص بحريق في كركوك

جريح بتفجير يستهدف رتلاً للتحالف الدولي على سريع بابل

Date: 2021-04-22 11:46:17
جريح بتفجير يستهدف رتلاً للتحالف الدولي على سريع بابل

هجوم مسلح يودي بحياة شرطي وعنصر بالحشد غرب الموصل

Date: 2020-09-06 14:22:49
هجوم مسلح يودي بحياة شرطي وعنصر بالحشد غرب الموصل

وفاة واصابة اشخاص بحادث سير مروع جنوبي العراق

Date: 2019-11-30 14:22:05
وفاة واصابة اشخاص بحادث سير مروع جنوبي العراق

اصابة مقاتلين من الصحوة بتفجير غرب العاصمة بغداد

Date: 2020-05-26 21:13:45
اصابة مقاتلين من الصحوة بتفجير غرب العاصمة بغداد

"حوت" الناصرية يبتلع ستينياً محكوماً بالأعدام ومشاجرة تنتهي بجروح بليغة بالمدينة

Date: 2021-05-05 10:42:21
"حوت" الناصرية يبتلع ستينياً محكوماً بالأعدام ومشاجرة تنتهي بجروح بليغة بالمدينة

السلطات العراقية تعلن اصابة 6 مقاتلين بقصف بـ4 صواريخ بمحيط مطار بغداد

Date: 2019-12-09 07:58:53
السلطات العراقية تعلن اصابة 6 مقاتلين بقصف بـ4 صواريخ بمحيط مطار بغداد

مقتل عنصر بالحشد الشعبي إثر نزاع عشائري في البصرة

Date: 2022-02-10 20:56:33
مقتل عنصر بالحشد الشعبي إثر نزاع عشائري في البصرة