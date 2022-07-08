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منتسب بالحشد يقتل شرطياً في نزاع بديالى

Category: أمـن

Date: 2022-07-08T10:59:34+0000
منتسب بالحشد يقتل شرطياً في نزاع بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الجمعة، بمقتل منتسب في شرطة محافظة ديالى بنزاع اجتماعي في ناحية السلام شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان منتسباً بالشرطة قتل بنزاع مع أقربائه في ناحية السلام التابعة لقضاء الخالص (25 كم شمال شرق بعقوبة)، مبينا ان القاتل منتسب بالحشد الشعبي.

وأضاف ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الصحية"

وتشهد ديالى بين الحين والآخر نزاعات غالبا ماتكون لمشاكل اجتماعية او نزاعات أملاك او ثارات شخصية.

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