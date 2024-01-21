بغداد .. اعتقال عنصر استخبارات هاجم منزل اعلامية بقنبلة حارقة وامرأة سرقت الملايين من منزل

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول، يوم الأحد، بإلقاء القبض على عنصر في وكالة الاستخبارات قام بمهاجمة منزل إعلامية بقنبلة حارقة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصا أقدم على رمي قنبلة مولوتوف (قنينة حارقة) على منزل امرأة تعمل (اعلامية في وزارة الثقافة العراقية) ضمن حي "أبو دشير" في منطقة الدورة

دون اصابات تذكر فقط اضرار مادية.

وبيّن أن قوة من شرطة بغداد الكرخ طوقت مكان الحادث، وراجعت كاميرات المراقبة وتمكنت من القبض الجاني، ليتضح فيما بعدُ أنه منتسب في وكالةً الإستخبارات، هذا ولم تعرف أسباب الحادث حتى وقت إعداد هذا الخبر.

في غضون ذلك أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد في بيان أنها تمكنت من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره (15) مليون دينار عراقي من داخل احدى الدور السكنية ضمن منطقة الحبيبية شرقي بغداد.

وأضاف البيان أن عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب الحبيبية لمكافحة الاجرام حول تعرض احدى الدور السكنية للسرقة، وبعد التحري وجمع المعلومات وبجهود فنية اثمرت بالوصول الى المتهمة والقبض عليها.

ووفقا للبيان فقد تم عرض الأوراق التحقيقية امام انظار قاضي التحقيق وقرر توقيفها وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لتنال جزاءها العادل.

الى ذلك قالت وكالة الاستخبارات (مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية) في بيان، إنها بعمليتين منفصلتين نفذتها مفارز وذلك بعد ورود معلومات دقيقة عن قيام متهمين بإلقاء رمانة هجومية على دار احد المواطنين في بغداد/ جانب الرصافة، على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وجمع المعلومات، حيث تمكنوا من القاء القبض على ثلاثة متهمين اعترفوا صراحة عن قيامهم بهذه الجريمة.

كما نفذت مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية عملية منفصلة أخرى تمكنت خلالها من القاء القبض على متهم قام بزرع عبوة ناسفة في عجلة مواطنة في بغداد، حسبما ذكر البيان.

وذكر البيان أنه أحيل المتهمون جميعاً الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.